Audiophile's Software

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21 Августа 2020
Запуск Telegram канала
08 Августа 2020
Spotify: дождались. Обзор качества звука
02 Августа 2020
Про спам на форуме
28 Июля 2020
Заметки на тему цифрового ресивера Denon AVR-X1600H
05 Августа 2018
foobar2000 1.4: что нового?
07 Декабря 2017
Прослушивание музыки с YouTube. Генератор сue для YouTube
15 Октября 2017
Вышел в свет новый LAME 3.100
25 Сентября 2017
Оптимизация кода сайта
22 Сентября 2017
Ещё раз о печальной правде: откуда на самом деле берётся хорошее звучание?
20 Сентября 2017
Работа над разметкой и стилями сайта (возможны неполадки с внешним видом)
17 Сентября 2017
Обновление и дополнение инструкции по качественному воспроизведению аудио
15 Сентября 2017
Обновление статьи про SACD: инструкция по выводу DSD
04 Сентября 2017
Ресурс переведён на протокол HTTPS
18 Мая 2017
Снова в деле
RSS Обновления программ
03 Июля 2021
foobar2000 1.6.6 + плагины
06 Июня 2021
Exhale (xHE-AAC Encoder) 1.1.6 x86/x64
03 Июня 2021
Monkey's Audio 6.32 x86/x64
17 Апреля 2021
TAK 2.3.1
27 Ноября 2020
Exact Audio Copy 1.6
20 Сентября 2020
QAAC (QuickTime AAC/ALAC Encoder) v2.70 portable (CoreAudioToolbox v7.10.9.0) x86/x64
16 Сентября 2020
Sonic Visualizer 4.2 x86/x64
14 Сентября 2020
Equalizer APO 1.2.1 x86/x64
12 Сентября 2020
RightMark Audio Analyzer 6.4.5
21 Августа 2020
foobar2000 by Audiophile 1.5.5r2 (сборка)
01 Января 2019
Opus Audio Tools 0.2.3 (libopus 1.3.8, December 14, 2018) 32/64-bit
18 Января 2018
lossyWAV 1.4.2 x86/x64
02 Января 2018
Mp3Tag 3.02
15 Декабря 2017
LAME 3.100 (+ optimized version by tmkk) x86/x64
RSS Обновления статей
06 Сентября 2020
Организация качественного вывода звука на компьютере (foobar2000, Windows XP — 10)
07 Августа 2020
Тонкомпенсация на практике
15 Октября 2018
Тест качества звука Xiaomi Redmi Note 5
15 Июня 2018
MP3 и MP4 аудио. Конвертирование MP4 в MP3 с помощью Movavi Video Converter
17 Мая 2018
Воспроизведение музыки с домашнего компьютера на мобильном телефоне (foobar2000 UPnP server, foobar2000 mobile)
13 Октября 2017
Кодирование аудио с потерями: рекомендации по выбору кодера и параметров
01 Октября 2017
Наиболее распространенные заблуждения на тему цифрового звука
28 Сентября 2017
Преобразование аудио высокого разрешения в 16 бит/44.1 кГц стерео [foobar2000 v1.3.x]
19 Сентября 2017
Извлечение DSD-треков из образов Super Audio CD (SACD-R) с последующим сжатием в WavPack
18 Сентября 2017
О формате SACD/DSD. Описание технологии, воспроизведение, конвертирование
05 Сентября 2017
Сравнение одиннадцати лучших lossless кодеров (2017)
19 Июня 2017
Описание Movavi конвертера видео для MacOS
19 Января 2017
Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic: характеристики, особенности, преимущества
30 Апреля 2016
Компания Sennheiser

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